La Cámpora no puede tolerar lo que considera una insubordinación de Axel Kicillof, y lo expone cada vez que puede.

Mayra Mendoza es de las dirigentes que lo dice sin tapujos y lo repitió en la entrevista que le realizaron en el canal de Infobae.

Allí manifestó que la crisis económica se agudizará para el próximo mes, lo que garantizaría al menos el mismo resultado, pero que ahora deberán redoblar esfuerzos para aumentar la diferencia.

La entrevista completa

La intendenta de Quilmes habló de la unidad del peronismo y como quedó ordenado tras las elecciones.