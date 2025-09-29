El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, adelantó que el Gobierno de Javier Milei sufrirá nuevas derrotas parlamentarias cuando el Senado trate los vetos presidenciales a distintas leyes.

Entre ellas, mencionó la ley de discapacidad, la declaración de emergencia pediátrica y la emergencia en el Hospital Garrahan.

En ese marco, y ante una consulta del periodista Roberto Navarro, el legislador lanzó duras críticas al oficialismo: "El Gobierno de Milei está violando abiertamente la Constitución Nacional. Debería actuar la Justicia, pero la Justicia argentina está plenamente cuestionada".