El hecho sucedió en un acto en Merlo, con la presencia de toda la plana del peronismo provincial. Sin mencionarlo directamente pero con una referencia indudable Máximo Kirchner criticó con dureza al ministro de Seguridad, Sergio Berni.

La tensión entre el funcionario y el kirchnerismo no es nueva, pero es la primera vez que escala a una declaración de esta magnitud. Y como no puede ser de otra manera, en la boca del presidente del PJ bonaerense, no puede ser tomada a la ligera.

"A veces me da vergüenza cuando escucho la televisión, pelearse a dirigentes en sketchs cómicos para ver quién mete preso a quien por cortar la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo", dijo Máximo.

La referencia es al debate televisivo que mantuvo con el opositor Fernando Iglesias en el programa de Luis Majul. Allí Berni se jactó de haber sido él mismo quien detuvo al dirigente social Juan Grabois en el marco de un corte de calle.

Las críticas a Berni no se dan en un contexto aislado. En el marco de una inflación creciente y con piquetes constantes de sectores sociales, la posición del kirchnerismo es clara: usar al Estado para intervenir los precios y no para reprimir a quienes protestan.

Berni parece lejos de dejar el cargo por voluntad propia. La duda ahora pasará por cuál será la reacción de Axel Kicillof. Si bien el gobernador nunca fue parte de La Cámpora, la relación siempre fue de alta cercanía. Sería llamativo que luego de esta ubicada pública de parte de Máximo, no haya un cambio en la cartera de Seguridad. Días decisivos para Sergio.