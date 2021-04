Máximo Kirchner: “El Gobierno está frente a un acoso mediático constante" en el que "cualquier medida es atacada, ya que quienes defendían una cosa hace unos días ahora dicen lo contrario".

El jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos se lamentó que desde los medios de comunicación se le exija al presidente Alberto Fernández "lo que nunca se le exigió a Mauricio Macri"

"La mezquindad que se ha visto en el reciente comunicado de Juntos por el Cambio no sorprende", consideró al referirse a la declaración opositora contras las medidas de restricción por la pandemia.



El hijo de Néstor y Cristino abrió el ciclo lectivo realizada vía Zoom, en la cual estuvo acompañado del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y del diputado provincial y fundador del espacio, Julio Pereyra.



"No hay cohesión, sólo se busca esmerilar y hacer daño. Lamentablemente, no han procesado de buena manera la derrota electoral del 2019. Y es una pena para todos”, advirtió; al tiempo que agregó: "Así gobernaron y así son como oposición. Sé que dentro de esa fuerza política hay dirigentes y dirigentas que quieren otra Argentina”.



"Los dirigentes de la oposición podrían visitar las terapias intensivas para no ser tan crueles”, dijo Máximo y aseveró que "esta pandemia ha demostrado que necesitamos generar una soberanía productiva”.



Y concluyó: "Hay que traer cordura donde la oposición ofrece locura. Hay que ser firmes, estar enteros y entender que cuando la sociedad elige a sus gobernantes los elige para que tomen las decisiones que tienen que tomar, digan lo que digan los medios de comunicación”