Máximo Kirchner emitió su voto este domingo 26 de octubre en el marco de las elecciones legislativas y, al salir del establecimiento, dejó declaraciones con fuerte contenido político.

El diputado nacional y referente de La Cámpora aseguró que "la sociedad quiere que le den lo justito y nada más", en referencia a las condiciones sociales y económicas actuales.

"El pueblo argentino está siendo sometido a situaciones de humillación nacional, advirtió, y sostuvo que la Argentina atraviesa un momento delicado. "No podemos ser colonia de ningún país", afirmó.