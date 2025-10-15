Luego de la fallida reunión entre Donald Trump y Javier Milei, el diputado nacional Máximo Kirchner analizó la situación de la deuda con el FMI en una entrevista realizada por Alejandro Bercovich.

"Tenemos que tener claro los peronistas, que no va alcanzar con el peronismo solo para para sacar a nuestro país adelante y eso es importante entenderlo", marcó el referente de La Cámpora.

"Hay que entender que esa construcción a futuro para proteger los intereses de la Argentina, para que le próximo gobierno no sea casi manejado a control remoto desde afuera", indicó.