“Cuando la compañera Cristina pide la integración del sistema de salud no significa estar en contra sino de mejorar. Si algo nos demostró la pandemia es la necesidad de integrar un sistema de salud”, dijo Máximo Kirchner en el el 9° Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú.

De esa forma, y tal como había requerido la vicepresidenta de la Nación, exigió una "integración del sistema de salud" público, privado y obras sociales al sostener que "no es un gasto, es una inversión".

De esta forma, el presidente del PJ Bonaerense abordó así uno de los ejes sobre el cual trabaja el kirchnerismo. Sin embargo, también dejó otras consideraciones.

"No importan los nombres ni los apellidos", dijo el diputado del Frente de Todos y principal referente de La Cámpora, en un tramo de su discurso, con un marcado tono electoral.

Además, cargó contra Juntos por el Cambio: “Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los noventa”.

Y agregó: "La argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás".