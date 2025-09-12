La guerra dentro del peronismo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner está declarada y parece poco posible que llegue el momento de la distención.

Si la victoria en las elecciones bonaerenses lo era, Máximo se encargó de dejarla pasar en su participación en el programa de Gelatina.

Lejos de atribuirle alguna responsabilidad positiva al gobernador, prefirió destacar que fue "un triunfo de la gente" y destacar la labor de algunos dirigentes de cada localidad.

La entrevista completa

Máximo Kirchner estuvo en el Triángulo de Hierro de Gelatina, conducido por Sugus Leunda, el Tano Scarpati y Fede Mochi.