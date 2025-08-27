El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó en la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión atravesada por momentos de tensión por la propia interna libertaria.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes se produjo cuando el diputado nacional Máximo Kirchner, cuestionó las expresiones y cánticos surgidos en actos oficialistas contra la figura del expresidente Néstor Kirchner.

“Y si lo ve al señor Presidente, señor Jefe de Gabinete, usted lo debe haber conocido, al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta también, si quiere sacar al pingüino del cajón, me avisa y vamos los dos juntos hasta Río Gallegos y veo si tiene éxito”, indicó.

De esa forma, apuntó directamente a las arengas de militantes libertarios que, en distintos actos, entonaron la consigna de “sacar al pingüino del cajón”.