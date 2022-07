El acto donde habló Máximo Kirchner en Escobar fue organizado por Ariel Sujarchuk, presidente del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente en uso de licencia del distrito, quien asumió al frente del PJ local.

Sujarchuk fue quien habló antes de Máximo, en un encuentro que tuvo como primera oradora a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez.

Pero la palabra más esperada era la de Máximo, quien no se ahorró nada: "Muchas veces en estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante. A ver cuando aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula para tener razón”

“Cuando decidí dejar la conducción del bloque en la Cámara [de Diputados], porque no estaba de acuerdo en como se habían llevado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no lo hice pensando en mi destino personal. Lo hice con responsabilidad, nadie supo de mi decisión hasta que conversé con el Presidente. Esto que ha pasado en los últimos días, que vaya a saber como ha sido, habla de una irresponsabilidad supina”.