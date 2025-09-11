Como si los libertarios no hubieran irrumpido en la política nacional y dejado sin obra pública al país, y sin girar lo que les corresponde por coparticipación a las provincias, Maximiliano Pullaro salió a pegarle a Axel Kicillof.

A pesar de que había existido una colaboración del gobierno bonaerense para que su par santafesino tuviera patrulleros para enfrentar al narcotráfico en Rosario, el radical decidió apuntar sus cañones contra su par peronista.

Sumando a su rival territorial, Juan Monteverde, en la volteada, Pullaro anunció el final del kirchnerismo y desestimó que pueda volver al poder.