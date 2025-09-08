El excomisario Maximiliano Bondarenko fue electo como diputado provincial de La Libertad Avanza este domingo pero parece uno de los pocos que realmente escuchó el mensaje de las urnas.

Bondarenko estuvo en CNN radio con Nacho Girón y reconoció que el espacio político comedió muchos errores que tendrán que revisar.

El electo diputado no quiso opinar puntualmente sobre economía y se excusó diciendo que es policía, y por si quedaba alguna duda sobre su postura, contó que su madre es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes, a pesar de lo que diga Javier Milei.

Pero además el excomisario cerró diciendo que eran funcionarios públicos y que tenían que aprender a escuchar.