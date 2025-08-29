Alta coimera
Mauro Federico contó que en el gobierno están desesperados por los audios de Karina y quisieron "contactarlos para hacerles una oferta"
El conductor de Data Clave, en el canal de streaming Carnaval, narró los entretelones que se viven en el oficialismo desde que supieron que iban a difundirse los audios de la hermana del presidente.
“No nos conocen” dijo Mauro Federico para señalar que no lo van poder comprar para que no de a conocer los audios de Karina Milei.
Como contó en Data Clave, el programa que conduce en el stream Carnaval, figuras cercanas a Karina Milei intentaron sobornarlo para que se silencie el contenido de dichos audios.
Incluso agregó que hubo versiones antojadizas -como una presunta venganza sexual- que señalaban quién está detrás de estas filtraciones.