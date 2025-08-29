“No nos conocen” dijo Mauro Federico para señalar que no lo van poder comprar para que no de a conocer los audios de Karina Milei.

Como contó en Data Clave, el programa que conduce en el stream Carnaval, figuras cercanas a Karina Milei intentaron sobornarlo para que se silencie el contenido de dichos audios.

Incluso agregó que hubo versiones antojadizas -como una presunta venganza sexual- que señalaban quién está detrás de estas filtraciones.