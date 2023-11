En plena campaña Mauricio Macri lo dijo con todas las letras y en plena campaña cuando definió con pocas palabras a La Libertad Avanza y dejó en claro que era una agrupación “fácilmente infiltrable”.

Después de que el voto popular dejara afuera de competencia a Juntos por el Cambio a Mauricio Macri no se lo movió un pelo porque él sabía que eso no significaba que no tendría poder sino que simplemente no pagaría las consecuencias de los errores.

Y si a los hechos nos referimos Mauricio Macri dijo la verdad, la agrupación era fácilmente infiltrable y fue él quien la infiltró para poner a su propia gente en el gobierno.