Piñas en la UBA
Matías Matzkin, estudiante peronista de Derecho: "Lo que hicieron los libertarios fue pegarle a mujeres, y encima, tres contra una"
En LN+ llevaron a estudiantes libertarios y peronistas para que explicaran por qué se agarraron a trompadas dentro de la Facultad de Derecho.
Laura Di Marco moderó el debate entre Matías Matzkin, militante peronista, y Fernando D'Angelo, su par libertario, quienes expusieron sus diferentes miradas de lo que ocurrió en la Facultad de Derecho.
Mientras intercambiaban acusaciones sobre vandalismo a las mesas de propaganda política y a las banderas de cada agrupación, surgió una denuncia muy grave.
"Lo que hicieron los libertarios fue pegarle a mujeres, y encima pegarles tres contra una" disparó Matzkin para justificar el foco del conflicto.