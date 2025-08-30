Laura Di Marco moderó el debate entre Matías Matzkin, militante peronista, y Fernando D'Angelo, su par libertario, quienes expusieron sus diferentes miradas de lo que ocurrió en la Facultad de Derecho.

Mientras intercambiaban acusaciones sobre vandalismo a las mesas de propaganda política y a las banderas de cada agrupación, surgió una denuncia muy grave.

"Lo que hicieron los libertarios fue pegarle a mujeres, y encima pegarles tres contra una" disparó Matzkin para justificar el foco del conflicto.