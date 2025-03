Las voces contra la gestión de Javier Milei se siguen sumando. Este lunes, Matías Martin disparó contra el Gobierno por el trato a los jubilados y la represión en la marcha del miércoles pasado.

“Este problema se resuelve de una manera muy sencilla: dale un poco más de guita a los jubilados”, dijo el periodista y analizó: "Pero como es algo que no van a hacer, como no tienen ninguna sensibilidad, ningún viso de humandidad, no van a mirar que lo que ganan seis millones de personas es una verdadera miseria y se resuelve tan simple como una partida de guita que hay que hay que destinarle a los jubilados

Reflexionó: "No termino de entender por qué con todos los gobiernos pasa lo mismo de que el primer recorte pasa por ahí, se llenan la boca en campaña, evidentemente cuando administras ves algo que te hace recortar solo acá".

Y se alarmó: "Pero este (por Milei) le suma una dosis de insensibilidad, deshumanización y represión salvaje… que mucha gente quiere ver y esto me aterra. Mucha gente lo votó para esto, para que vayan sin piedad a reprimir a cualquiera que se quiera manifestar"