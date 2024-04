“Sacaron algunos contenidos que realmente eran muy dañinos”, dijo Nicolás Massot y más tarde agregó: “Pero la ley si era por nosotros salía en enero”

Entrevistado ante la presentación de la ex ley ómnibus, el diputado del bloque federal, admitió que estaban dispuestos a hacerle el caldo gordo a Javier Milei sin importar el perjuicio que ello suponía.

Su declaración ante la prensa no pudo ser mas explícita. De hecho, reconoció que el Gobierno no había tenido una buena predisposición al debate parlamentario, algo que pone en duda la característica democrática de la gestión libertaria. No obstante lo cual, el bloque de Pichetto y Randazzo, entre otros reciclados de la derecha, estaba dispuesto a hacerle pasar la tan polémica ley.