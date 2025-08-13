"Fuerza Patria es una boleta para ponerle un freno a Milei", aseguró Axel Kicillof en El Destape, y en la misma dirección se manifestó en las últimas horas Sergio Massa.

"Lo más importante es que haya una lista de unidad”, aseguró el líder del Frente Renovador, y agregó: “Mi cabeza está puesta en eso”.

En declaraciones a Radio 10, entrevistado por Fernando Borroni, Massa se refirió al tenso proceso de cierre de listas en Fuerza Patria, a pocos días de la fecha límite para presentar las candidaturas que competirán en las elecciones nacionales.

“Nadie va a quedar conforme, todos tienen que quedar adentro”, expresó el exministro de Economía, reconociendo que las negociaciones no podrán satisfacer todas las expectativas.