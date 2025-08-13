A buscar la unidad
Massa salió a marcar la cancha y lanzó una fuerte frase que impacta en el cierre de listas de Fuerza Patria
"Nadie va a quedar conforme; todos tienen que quedar adentro", aseguró el líder del Frente Renovador mientras se definen las candidaturas del peronismo para las elecciones legislativas nacionales.
"Fuerza Patria es una boleta para ponerle un freno a Milei", aseguró Axel Kicillof en El Destape, y en la misma dirección se manifestó en las últimas horas Sergio Massa.
"Lo más importante es que haya una lista de unidad”, aseguró el líder del Frente Renovador, y agregó: “Mi cabeza está puesta en eso”.
En declaraciones a Radio 10, entrevistado por Fernando Borroni, Massa se refirió al tenso proceso de cierre de listas en Fuerza Patria, a pocos días de la fecha límite para presentar las candidaturas que competirán en las elecciones nacionales.
“Nadie va a quedar conforme, todos tienen que quedar adentro”, expresó el exministro de Economía, reconociendo que las negociaciones no podrán satisfacer todas las expectativas.