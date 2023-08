En un territorio poco amigo y hostil, como todos los medios del grupo Clarín, Sergio Massa no tuvo problemas en marcar su postura ante los diferentes temas que atravesaron la entrevista en el programa que Jorge Lanata conduce en Radio Mitre.

El ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, fue consultado sobre la situación del país por la suba inflacionaria y expresó que el desafío es “recuperar el ingreso sobre una base de normalidad económica".

“El problema de la inflación es estructural y nadie pareciera querer discutirlo”, indicó Massa. Durante su participación fue interpelado por el periodista Roberto Barbano y ambos protagonizaron un fuerte intercambio en vivo.

“Usted prometió una inflación del 3 por ciento”, lanzó el periodista de Mitre. "No, no es cierto", interrumpió Massa. “Déjeme hacer la pregunta”, insistió Barbano. "Pero no, si preguntas mintiendo te tengo que corregir. No mientas en la pregunta", aclaró Massa.