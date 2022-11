Sergio Massa reveló los entretelones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevado adelante por su predecesor, Martín Guzmán, y señaló que el extitular de Hacienda "mintió" ya que afirmó que si el Congreso no aprobaba el entendimiento tal y como estaba, la negociación "se caía".

En diálogo con Futurock, Massa explicó: “El acuerdo con el fondo arrancó con un préstamo de apuro de u$s45 mil millones que no tuvo correlato en términos de resultados en infraestructura, en inversión educativa o social y lo que pretendemos es que hacia adelante cada decisión vinculada a endeudamiento tenga correlato en la economía argentina y en la realidad de los argentinos”.



El ministro consideró que "los mejores resultados para los argentinos se consiguieron cuando nuestra economía tuvo equilibrio fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas". Y agregó: “Inclusive pagarle al Fondo, como hizo Néstor Kirchner, tuvo que ver con haber logrado esto y ganar libertad suficiente como para devolverle al FMI”.

La salida de Guzmán

Cuando le preguntaron a Massa por la renuncia de su antecesor en julio de este año, recordó que se dio en un contexto de "reservas negativas y 12,4% de déficit fiscal". Y opinó: “Me parece que generó la salida del ministro fue la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que fue muy dañino en términos políticos y económicos para Argentina”.

Tras las declaraciones de Guzmán de los últimos días, el actual titular de Economía sostuvo que "lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera, sin entrar en la disputa pública".

"El exministro nunca planteó hasta el momento del anuncio que había un programa que se dividía en dos, una primera parte de tres años con dos reembolsos y desembolsos y una segunda etapa de 10 años", recordó Massa, quien en ese entonces presidía la Cámara de Diputados.

Y concluyó: “No hubo un flujo de información, una explicación, un ida y vuelta que permitiera analizar y colaborar a un mejor acuerdo para Argentina. Cuando el acuerdo llegó al Congreso, Guzmán decía que si no se aprobaba como él decía, se caía el acuerdo. Tuve una reunión por zoom con el equipo técnico del Fondo y me dijeron que no era así”,