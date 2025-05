A partir de las duras acusaciones del expresidente Mauricio Macri contra el gobierno y los trolls libertarios, sobre el supuesto “fraude digital” en las elecciones porteñas de este domingo, el mediático abogado liberal Carlos Maslatón publicó un fuerte posteo.

Antes de realizar la denuncia por diferentes canales de televisión, Macri ya había expuesto su malestar en un posteo difundido desde su cuenta personal.

Maslatón le respondió al expresidente y le dijo: “Usted y el PRO pasan a la historia como colaboracionistas de este régimen fascista en el poder”.

Además, agregó: “La verdad es que por ingenuos o por quedarse esperando los cargos y los negocios que prometieron y no les dieron, se merecen la traición, la humillación”.

El mensaje completo de Maslatón:

“Mauricio Macri, qué creía usted que estaba haciendo cuando le garantizó la victoria a Milei en el ballottage con el Pacto de Acassuso? Qué pensaba que lograba otorgándole en el Congreso a Milei la suma del poder público votándole la Ley Bases y validándole el DNU 70/23? Qué pretendió garantizándole la impunidad con la estafa criptográfica de Libra? Usted y el PRO pasan a la historia como colaboracionistas de este régimen fascista en el poder. Ahora la verdad es que por ingenuos o por quedarse esperando los cargos y los negocios que prometieron y no les dieron, se merecen la traición, la humillación y el default que ustedes sufren, todo por confiar en quien debieron saber o deducir que seguiría el camino antidemocrático que hoy atenta contra su misma persona. No se, Mauricio Macri, a veces su actitud me recuerda a la de Paul von Hindenburg hace unas cuantas décadas, en la Europa de pre-guerra”.