El economista participó del primer programa del nuevo ciclo de Polémica en el Bar, con una mesa variopinta entre los que se encontraba el actor Diego Recalde.

Este último no paró de intentar defender al gobierno a capa y espada con argumentos un poco escuetos. Pero Maslatón decidió responderle y lo dejó sin palabras.

El programa se genera una discusión respecto a la profunda crisis que atraviesa el país y el nuevo pedido de deuda por parte del gobierno a los Estados Unidos, que generará más problemas a futuro para el país.

Recalde quiso defender un nuevo sometimiento de Milei ante Trump para obtener un salvataje financiero que le permita llegar a las elecciones, pero Maslatón lo puso en su lugar.

"La baja que vivimos este año, este crash financiero, es solamente imputable a los errores del gobierno", sentenció el ex integrante de LLA, quien expresó: "Lo que pasó de enero a septiembre, ¿Qué es?".