“Hoy somos un poco más iguales, y por eso somos un poco mejores, porque somos mucho mejores como sociedad cuando otorgamos derechos, en un tiempo en donde muchos piden quitarle derechos a la gente”, dijo el Presidente al hablar en el acto de entrega del DNI que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.



Fernández se identificó en lo personal como “un varón del siglo XIX, con todo lo que eso implica, que ha entendido cómo son las cosas”, y calificó como “una estupidez no respetar lo que cada uno es y obligarlos a hacer lo que otros quieren que sea”.



Asistieron al acto los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; legisladores nacionales y representantes de organizaciones de la diversidad de género y derechos humanos.



Fernández dijo que en el año 2012 se sancionó la ley de Identidad de Género, número 26.743, y que desde ese momento hasta la actualidad “hemos entregado 9.000 documentos. Eso quiere decir que recompusimos la vida de más de 1.000 personas por año, no lo hizo nadie en particular, sino que lo hicimos todos”.



El Presidente recordó la tarea desarrollada por la actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para lograr esa norma, “y que Cristina convirtió en ley. Fueron años maravillosos esos de Cristina”, expresó, y enfatizó que “su primer gobierno fue el gobierno más progresista y el que más derechos amplió en la Argentina”.



Fernández celebró, luego, en lenguaje inclusivo que fue aplaudido por la concurrencia, que “los argentinos, argentinas y argentines tengan cada día más derechos, que los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes tengan más derechos, porque nos hace es una sociedad mejor”, dijo.



Por su parte, el ministro del Interior afirmó que “esto significa una gran reivindicación y un gran reconocimiento para todas las compañeras trans, todos los colectivos que luchan por la igualdad y, en particular, para refrescarnos que todavía falta mucho, que tenemos que seguir peleando”.



De Pedro saludó “la valentía de Isha de usar su lucha como bandera para tener una sociedad más justa”.



Gómez Alcorta, por su parte, manifestó que “ampliar derechos es entender el reconocimiento de la identidad de género, el derecho a ser tratado de acuerdo a esa identidad, el pleno desarrollo de cada una de las personas”, luego de “años de políticas regresivas que impactaron más contra las mujeres, a las que más nos han recortado derechos y más nos hemos pauperizado”.



En tanto, Isha Escribano describió como “un canto a la vida lo que está pasando aquí, es un documento que me permite llevar una sonrisa en mi rostro“, y tras destacar que “tenemos un país que es vanguardia en muchísimos aspectos”, dijo que “le estamos dejando a las generaciones que vienen un mundo mejor y que nadie tenga que atravesar lo que pasamos nosotras”.