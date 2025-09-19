Más corrupción en la Andis: el Gobierno habría contratado a una empresa fantasma para auditar las pensiones
El periodista Mauro Federico hizo otra grave denuncia en Carnaval, donde destapó más corrupción en la Andis. Según comentó en la emisión del programa de Jorge Rial, echaron al personal de la agencia para contratar una empresa que realizaría las auditorías, pero parece que la compañía no existe.
Mauro Federico volvió a realizar otra grave denuncia respecto que desnuda más y más corrupción en la Andis. Parece que en el gobierno donde levantás una piedra sale un nuevo caso de corrupción.
En este caso el periodista se refirió a una empresa fantasma que fue contratada por la Agencia Nacional de Discapacidad para realizar las auditorías a las pensiones por discapacidad.
Tal como contó el periodista, al asumir Milei echaron a toda la gente de la agencia que podía hacer las auditorías, y por eso contrataron esta empresa llamada Medicys, para que realizara este trabajo.
Ivy Cángaro agregó que cuando fueron a ver la locación de esta empresa era un terreno baldío: o sea no existe.
Cabe la pena resaltar que la empresa se creó en agosto de 2024, y sus supervisores también dejan bastantes dudas, ya que son personas completamente ajenas a la agencia o incluso a cualquiera área profesional.
Esto se suma a la declaración del asesor en comunicación digital del mandatario, quien aseguró que Milei y Pettovello estaban al tanto del 3% para Karina.