Mauro Federico volvió a realizar otra grave denuncia respecto que desnuda más y más corrupción en la Andis. Parece que en el gobierno donde levantás una piedra sale un nuevo caso de corrupción.

En este caso el periodista se refirió a una empresa fantasma que fue contratada por la Agencia Nacional de Discapacidad para realizar las auditorías a las pensiones por discapacidad.

Tal como contó el periodista, al asumir Milei echaron a toda la gente de la agencia que podía hacer las auditorías, y por eso contrataron esta empresa llamada Medicys, para que realizara este trabajo.

Ivy Cángaro agregó que cuando fueron a ver la locación de esta empresa era un terreno baldío: o sea no existe.

Cabe la pena resaltar que la empresa se creó en agosto de 2024, y sus supervisores también dejan bastantes dudas, ya que son personas completamente ajenas a la agencia o incluso a cualquiera área profesional.

Esto se suma a la declaración del asesor en comunicación digital del mandatario, quien aseguró que Milei y Pettovello estaban al tanto del 3% para Karina.