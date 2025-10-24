No hace falta ser muy vivo para darse cuenta de que la gran mayoría de los asistentes al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza no eran rosarinos.

En las adyacencias al Parque España se podían ver filas interminables de micros, que fueron puestos por el partido oficialista para trasladar a personas de todas partes con tal de llenar la foto.

Rápidamente se viralizaron en redes imágenes que daban cuenta del gran despliegue generado por el Presidente para movilizar gente.

Esto generó críticas de múltiples sectores, por ejemplo, la Concejal local y candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp.

"No sé cuántos rosarinos habrán asistido al acto de Milei, porque yo venía por abajo (por la calle Belgrano contra la costa) y estaba todo cortado por los más de cien colectivos que vinieron de afuera", expresó.