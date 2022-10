A juzgar por las cosas que se investigan en la Justicia no sería raro que Martín Yeza también haya sido espiado por los “agentes cuentapropistas” de la AFI macrista por lo que se entendería su genuflexión ante el ex mandatario que pueda que tenga información sensible.

Pero más allá de eso el macrismo no entiende el día de la Lealtad ya que no tiene ni un líder ni una fecha para conmemorar y es por eso que intentan burlarse. Pero en esta al intendente Yeza le salió el tiro por la culata.