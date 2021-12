Los radicales que están dentro de la coalición de derecha que conforma la oposición, consideran que deben dejar de ser el furgón de cola del PRO y reclaman más espacio basándose en los resultados de las últimas elecciones.

Pero como no consiguieron quebrar la hegemonía de Mario Negri y no quieren quedar en la historia como los que ganaron con Juntos y se abrieron antes de asumir, inventaron algo intermedio como un sub bloque radical dentro de Cambiemos.

Las redes, obviamente, no se comieron la curva.