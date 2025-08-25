Si el objetivo de Martín Menem era despejar las dudas que habían sembrado los audios de Spagnuolo, su aparición en A24 no hizo más que aumentarlas.

Antonio Laje se prestó como interlocutor amable para tratar de que el diputado de La Libertad Avanza pudiera blanquear su imagen, pero no lo logró.

La cara de desconcierto e incredulidad de Laje no hizo más que acentuar la sensación de pobreza en la argumentación de Menem.

Los Menem

Martín Menem incluso llegó al colmo de señalar que las acusaciones están exclusivamente relacionadas con su portación de apellido.