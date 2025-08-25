Hasta las manos
Martín Menem salió a defenderse, no dio ningún argumento y dijo que todo es una "monumental operación por las elecciones"
Ante un Antonio Laje que imploraba por una explicación decente, el diputado libertario decidió que no hay mejor defensa que un buen ataque y habló de "operación".
Si el objetivo de Martín Menem era despejar las dudas que habían sembrado los audios de Spagnuolo, su aparición en A24 no hizo más que aumentarlas.
Antonio Laje se prestó como interlocutor amable para tratar de que el diputado de La Libertad Avanza pudiera blanquear su imagen, pero no lo logró.
La cara de desconcierto e incredulidad de Laje no hizo más que acentuar la sensación de pobreza en la argumentación de Menem.
Los Menem
Martín Menem incluso llegó al colmo de señalar que las acusaciones están exclusivamente relacionadas con su portación de apellido.