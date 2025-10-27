Logró el 6% de los votos
Martín Lousteau entró con lo justo a la Cámara de Diputados pero las redes le marcan que sacó menos votos que Bregman
Si bien Ciudadanos Unidos esperaba mejores resultados, lo cierto es que Martín Lousteau continuará en el Congreso pero ahora como diputado nacional aunque obtuvo menos de 98.000 votos.
Martín Lousteau se presentaba como una alternativa para enfrentar a los libertarios sin votar al peronismo pero su propuesta no enamoró a muchos porteños y el senador entró con lo justo a la Cámara de Diputados.
De hecho Myriam Bregman obtuvo más votos que el radical y por eso es que las redes le explican a Martín que no hay mucho que festejar.