Martín Lousteau se presentaba como una alternativa para enfrentar a los libertarios sin votar al peronismo pero su propuesta no enamoró a muchos porteños y el senador entró con lo justo a la Cámara de Diputados.

De hecho Myriam Bregman obtuvo más votos que el radical y por eso es que las redes le explican a Martín que no hay mucho que festejar.