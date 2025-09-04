En lugar de perseguir periodistas que difunden las audios que confirman un escándalo de corrupción la ministra debería ocuparse de que no grabaran a los funcionarios del Gobierno.

Para Lousteau siempre que quieren tapar algo lo hacen con algo aún peor. Como pasó con la cripto estafa de $LIBRA, luego con los muertos por el fentanilo adulterado y ahora con las coimas sobre los sobreprecios de los medicamentos de los discapacitados.

La ministra dice no saber si los audios son ciertos o no, tampoco sabe quién los grabó pero de todos modos asegura que detrás hay una conspiración internacional en la que quiso involucrar a la inteligencia rusa y los venezolanos.

El senador dejó bien en claro que en este país que el Presidente insulte a un menor con autismo puede ser considerado como un caso de "libertad de expresión" pero que un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, es una conspiración internacional de dimensiones monumentales.