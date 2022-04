Un periodista aseguró que Javier Milei le paga a los periodistas para que sean condescendientes con él. Si hubiera sido un periodista identificado con el kirchnerismo habrían dicho que se trataba de una campaña, pero el que lo aseguró fue Baby Etchecopar.

Y en menos de 24 horas Viviana Canosa recogió el guante y salió a defender a capa y espada al diputado libertario de un supuesto ataque de Martín Lousteau que había sido sólo una opinión. Una opinión compartida por muchísima gente que ve en Milei un personaje peligroso.

Pero para que no se notara tanto, Canosa decidió cambiar rápidamente de tema y dio su apoyo explícito a la marcha organizada para mañana por una parte del campo, un sector que ha tenido rentas extraordinarias en los últimos meses pero que se niega a aportar su parte al Estado.

A Viviana no le parece mal que ese sector del campo entre a la ciudad con los tractores pero si le molesta la gente que se manifiesta porque no tiene lo suficiente para alimentar a su familia. Indignación selectiva la de la ex periodista de espectáculos.