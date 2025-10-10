A esta altura lo que dice Martín Lousteau es casi vox populi. Y es que el escándalo de Karina y el 3% que se quedaba sirvió para tapar la mega estafa con criptomonedas de la cual el Presidente fue partícipe necesario.

El tema de José Luis Espert y sus vínculos con el narcotráfico claramente tapó el escándalo de las coimas sobre los medicamentos de los discapacitados.

Y hasta es probable que el patético show musical del Presidente en el Movistar Arena haya sido planeado con la intención de tapar el narcoescándalo. Aunque no lo consiguieran.

Y todos y cada uno de los hechos de corrupción no hacen más que tapar el hecho de que la gente cada vez vive peor y que colectivos como los jubilados, los discapacitados, médicos y docentes han sido prácticamente abandonados por el Estado.