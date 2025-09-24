Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, parece ser la premisa principal de Milei desde que llegó al gobierno, y ahora lo volvió a demostrar una vez más.

El presidente argentino viajó a los Estados Unidos para reunirse con Trump y endeudar nuevamente al país con el fin de llegar vivo a las elecciones de octubre y por eso Lousteau lo fulminó.

El senador aseguró que "Milei acaba de aprender para qué sirven los estados", porque "él que anda todo el tiempo despotricando contra el estado, si no fuera por el estado de Estados Unidos el gobierno tendría un problema mayúsculo".