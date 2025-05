El evento anual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina tenía un lema: “AmCham Summit 2025: Una Argentina Competitiva” y Martín Llaryora no dudó en apuntar al talón de Aquiles del modelo libertario, la falta de obra pública y la inequitativa distribución de los impuestos.

Dentro del encuentro hubo un panel denominado “Federalismo en la Argentina competitiva” donde disertó el gobernador de Córdoba y presentó sus reclamos.

“Cuando hablan de hacer Patria, que empiecen por bajar las retenciones, Córdoba es la máxima aportante, porque a todos los impuestos a la producción a nosotros nos pegan las malditas retenciones”.

Asimismo reiteró el reclamo de una nueva ley de Biocombustible: “Tenemos una tremenda oportunidad en los biocombustibles, y la estamos dejando pasar”, reclamó.

Para cerrar habló de los desequilibrios regionales en el sistema impositivo y de la obra pública instando a “rediscutir un esquema impositivo totalmente distinto, con reformas de segunda generación, para que todo este esfuerzo no carga en un saco roto”, y señalando que “la Nación puede no hacer obra pública, no hacer mantenimiento, recortar gastos y programas, pero para las provincias y los intendentes es muy difícil porque los vecinos se lo reclaman en forma directa”.

La opinión de Llaryora sobre la minería

El gobernador cordobés participó también del encuentro de ArMinera en la Rural de su provincia y dejó su mirada sobre la actividad.