Hace unos días el presidente Javier Milei protagonizó un papelón en un acto realizado para conmemorar la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. Mientras leía el discurso, el libertario cometió un grosero error y llamó "Don Juan José de San Martín" al prócer argentino.

Durante una entrevista en Gelatina, el escritor argentino Martín Kohan se detuvo en ese fallido del mandatario y analizó el comportamiento de Milei: “No tiene una buena relación con las palabras, es lo que tiendo a pensar”.

Kohan dijo que no cree que el presidente "no sepa el nombre de San Martín", y afirmó que "no puede leer, hablar y pensar al mismo tiempo".

“Me parece que en cuanto se corren del registro 'provocación, agresión, soy un energúmeno y te insulto', prácticas en las que se ha entrenado en twitter, cuando lo sacas de ahí ya empiezan los problemas”, explicó el intelectual.