Alejandro Fantino no es un gran entrevistador. Y esta no fue la excepción.

Lástima el haber desaprovechado a uno de los personajes del día, el ministro Martín Guzmán justo después de haber alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo.

Haciendo gala de todo su "profesionalismo" Fantino aseguró, a modo de pregunta, que el Fondo no estaba fácil para negociar a lo que Guzmán le contestó como le puede contestar a alguien que no entiende nada: "Nunca está fácil, por eso no hay que entrar ahí".