Martín Guzmán negó la posibilidad de un default de la deuda en pesos. El Gobierno "jamás haría eso" escribió en Twitter. Y todo en respuesta a la tapa del diario Clarín que llevaba por título Tensión financiera: Guzmán suspendió un viaje a Canadá y el Banco Central subiría las tasas.

En el mismo posteo, el ministro de Economía de la Nación debió desmentir dos veces al diario de Magnetto.

Primero, al aclarar por qué no viajó: "Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y no llegaba al Foro de Minería. Asistiré de forma virtual".

Y luego el rumor del default: "En cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso. El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano".

Dato antiClarín: el único gobierno que defaulteó deuda en pesos fue el de Mauricio Macri. Aademás lo hizo de una manera inédita ya que la deuda defaulteada había sido emitida por su propia gestión, algo que no había sucedida en la historia del país.

Es decir, que el macrismo tras recibir una economía desendeudada, en cuatro años la devolvió con un default. Otro récord negativo de Mauricio para rankear como el peor presidente de la Argentina.