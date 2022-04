El discurso libertario de Marra ya no sorprende a nadie. Las falsas promesas de bajar los impuestos sin explicar cómo cubrirá los gastos del Estado con menores ingresos.

Pero además no tiene empacho en atacar las manifestaciones populares y hasta en decir públicamente que no tiene problema en defender a los ricos y poderosos que son justamente los que no necesitan que alguien los defienda.

Bregman le recordó a Marra que la idea original de reprimir a los piquetes es de Patricia Bullrich por lo que su principal bandera ni siquiera es una idea original suya.

Cuando la dirigente socialista le preguntó a qué colectivo pertenecía Marra el le contestó que al del liberalismo y ante el "aha" de Myriam, Marra no tuvo mejor idea que contestar "estás nerviosa" y la respuesta de Bregman lo volvió a dejar en offside.

Lo más loco de todo esto es que fue el mismo Marra el que decidió subir este segmento a las redes, lo que hace pensar que él cree que quedó bien, lo que demuestra que el legislador vive en frasco.