Majul no da puntada sin hilo, por lo que es difícil separar sus palabras de los deseos de los factores de poder del país que suelen darle letra para que incida en la opinión pública a través de sus editoriales.

Consumada la estrepitosa caída de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses el conductor de El Observador salió a cazar responsables.

Los primeros que están en la mira son la hermana de Javier Milei, Karina, y los Menem, el centro neurálgico de los audios de Diego Spagnuolo, que tan caro le costaron al gobierno.

Para ellos Majul pidió el destierro, que se los aparte “hasta que la justicia diga si son o no culpables” lo que, conociendo los tiempos judiciales, significa sacarlos del juego.