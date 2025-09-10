"A este tipo no lo puedo ni ver, es una porquería y un mamarracho", contestó Mario Secco, intendente de Ensenada, cuando le preguntaron si el presidente había leído el mensaje de urnas luego de la estrepitosa derrota del domingo en las elecciones bonaerenses.

Para Secco, Milei "es un sinvergüenza, un maleducado, muy agresivo, muy violento, una vergüenza como Presidente". Y que "está equivocado profundamente", porque "disfruta de mandar a pegar a los jubilados, de sacarle remedios a los enfermos y discapacitados".

En nota con Radio Splendid AM 990, el jefe comunal que ganó el domingo por casi el 70 por ciento de los votos, consideró que Axel Kicillof " es el gran ganador de estas elecciones", Y aseguró que el peronismo está trabajando "para echarlo (a Milei) democráticamente en las urnas en 2027".

Secco, presidente nacional del partido Frente Grande y miembro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof, lamentó "lo que hoy estamos padeciendo los bonaerenses, porque nos cortaron todos los recursos, se los cortan al gobernador para destrozarlo, para romperlo, pero se los cortaron también a todos los bonaerenses".

La entrevista completa

Secco no dio vueltas al definir al presidente y cómo pretende "echarlo democráticamente en 2027"