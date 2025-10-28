Ventura trató de hacer un racconto de las relaciones entre el gobierno y la CGT para ver la viabilidad de que haya un entendimiento para llevar adelante una reforma laboral.

Pero inesperadamente Mario Massaccesi salió a cruzarlo con preguntas de sentido común, poniéndose en el rol de los empleados.

"¿Cuál es el beneficio para el laburante?" disparó ante un Ventura que empezó a hacer malabares para explicar que el sentido es generar más trabajo, lo que recibió un contragolpe certero de Massaccesi.