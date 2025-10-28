El costo para el empleado
Mario Massaccesi cruzó a Adrián Ventura en TN por la reforma laboral: "¿Y cuál es el beneficio para el laburante?"
Massaccesi no quedó muy conforme con las explicaciones que le dio su compañero del canal de noticias del Grupo Clarín y lo expuso con preguntas picantes.
Ventura trató de hacer un racconto de las relaciones entre el gobierno y la CGT para ver la viabilidad de que haya un entendimiento para llevar adelante una reforma laboral.
Pero inesperadamente Mario Massaccesi salió a cruzarlo con preguntas de sentido común, poniéndose en el rol de los empleados.
"¿Cuál es el beneficio para el laburante?" disparó ante un Ventura que empezó a hacer malabares para explicar que el sentido es generar más trabajo, lo que recibió un contragolpe certero de Massaccesi.