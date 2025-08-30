Entrevistada por el canal de Infobae, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno pintó un cuadro de situación que deja en claro el momento que vive el oficialismo.

La dirigente puso en duda que los libertarios puedan hacer un acto en el conurbano dado el clima de descontento generalizado que deben enfrentar.

Como ejemplo contó que en su jurisdicción ni siquiera pudieron alquilar un gimnasio de una escuela católica porque habían caído muy mal las declaraciones de Javier Milei contra el papa Francisco.