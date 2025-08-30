Clima de época
Mariel Fernández, intendenta de Moreno: "No creo que Milei haga el cierre en el conurbano porque nadie quiere alquilarle un lugar"
El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encuentra cada vez más dificultades, y ni siquiera puede conseguir locaciones.
Entrevistada por el canal de Infobae, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno pintó un cuadro de situación que deja en claro el momento que vive el oficialismo.
La dirigente puso en duda que los libertarios puedan hacer un acto en el conurbano dado el clima de descontento generalizado que deben enfrentar.
Como ejemplo contó que en su jurisdicción ni siquiera pudieron alquilar un gimnasio de una escuela católica porque habían caído muy mal las declaraciones de Javier Milei contra el papa Francisco.