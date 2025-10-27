La elección nacional fue mala. La derrota en la Provincia habla de los errores del peronismo en la campaña pero en la Ciudad de Buenos Aires el resultado, si bien fue adverso, no fue tan malo como podría esperarse y hasta sumó una banca en la Cámara de Diputados.

Es por eso que el senador electo, Mariano Recalde, lejos de reconocer una derrota puso el énfasis en el crecimiento del voto peronista en la Ciudad, donde sumó a una diputada.

Recalde puso el objetivo en el futuro, sin dejar de lado el presente y el crecimiento del voto peronista en la Ciudad y decidió parafrasear al Che Guevara al asegurar que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".