Es difícil ocultar un elefante en un salón, salvo que se llene el salón de elefantes. Eso es lo que le está ocurriendo al gobierno, donde los escándalos vinculados al narco florecen a cada paso y cada vez tienen más involucrados, que casi hacen olvidar a José Luis Espert.

Esta vez la denunciada es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que según Mariano Recalde recibió aportes de campaña de Bada Vázquez, una empresa relacionado con Fred Machado.

Bullrich fue a terreno amigo -una entrevista en TN con Jonatan Viale- para negar todo, sin embargo Recalde le respondió en las redes sociales mostrando los documentos que confirman lo dicho por él.