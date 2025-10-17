Información pública y oficial
Mariano Recalde le tapó la boca Patricia Bullrich, que lo acusó de mentir con la denuncia de que el narco había apoyado su campaña
La ministra de Seguridad le aseguró a Jonatan Viale que no existían los aportes de Bada Vázquez, la empresa familiar vinculada a Fred Machado, sin embargo el candidato de Fuerza Patria los puso a la luz.
Es difícil ocultar un elefante en un salón, salvo que se llene el salón de elefantes. Eso es lo que le está ocurriendo al gobierno, donde los escándalos vinculados al narco florecen a cada paso y cada vez tienen más involucrados, que casi hacen olvidar a José Luis Espert.
Esta vez la denunciada es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que según Mariano Recalde recibió aportes de campaña de Bada Vázquez, una empresa relacionado con Fred Machado.
Bullrich fue a terreno amigo -una entrevista en TN con Jonatan Viale- para negar todo, sin embargo Recalde le respondió en las redes sociales mostrando los documentos que confirman lo dicho por él.