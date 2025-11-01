Al parecer la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno nacional es tan complicada que ni el propio Presidente Javier Milei puede explicarla, pero los comunicadores que repiten el relato libertario igual se las ingenian para defenderla.

El proyecto de la Casa Rosada, que propone flexibilizar contratos, reducir indemnizaciones y modificar convenios colectivos, encontró en Mariana Brey una voz en los medios para respaldar el plan oficialista.

"Mucho de lo que se está repitiendo en muchos medio de comunicación no es así, o no es tan así". aseguró la militante mileísta.

Y agregró: "Por ejemplo, la señora que trabaja en casa, yo coordine con ella, como ella no puede trabajar los sábados entonces ella acordó conmigo que en vez de trabajar los lunes a sábado, trabaja de lunes a viernes, y hace 9 horas por día".