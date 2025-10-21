Un fuerte ida y vuelta se vivió en vivo durante el programa de Telefe, cuando el móvil desde el Hospital Garrahan reflejaba la preocupación del personal médico.

La nota ocurrió por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, promulgada por el gobierno pero aún sin ejecución.

En el piso, Mariana Brey, militante del oficialismo, intentó objetar el reclamo al consultar por el aumento otorgado por el ejecutivo. La respuesta del entrevistado, la dejó sin palabras:

"El gobierno no está cumpliendo la ley, discúlpenme pero yo no sé si es una monarquía, es una autocracia. Pero cuatro veces se votó esta ley en el Congreso. ¿Y cuál es la prioridad del gobierno?", expresó el médico, dejando al panel en silencio y marcando la diferencia entre el discurso y la realidad hospitalaria.