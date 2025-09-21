Mariana Brey quiso chicanear a Maslatón y se comió un baile tremendo
La comunicadora libertaria, al frente del programa Indomables, hizo un insólito comentario que provocó la reacción del abogado liberal: "Milei va a pedirle plata a Donald Trump, después de decir que el país estaba espectacular".
El gobierno de Javier Milei negocia un nuevo préstamo con Estados Unidos por un monto tentativo de 30.000 millones de dólares, en medio de la campaña electoral y frente a la crisis que afronta la Casa Rosada.
Ese tema fue abordado en el ciclo Indomables por C5N, donde la conductora Mariana Brey volvió a defender el gobierno de Javier Milei con argumentos confusos y preguntas que provocaron la reacción del .
"Milei va a pedirle plata a Donald Trump, después de decir que el país estaba espectacular", dijo Maslatón, y a modo de respuesta Brey intentó comparar esta situación con el gobierno anterior.
"Pero qué tiene que ver Mariana", lanzó Maslatón, molesto, y le explicó que la actual realidad financiera de Argentina es por consecuencia del plan ejecutado por el Ministro de Economía Luis Caputo.