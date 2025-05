Mariana Brey, que continua orgullosa de la nota que le hizo a Javier Milei, y pide que la feliciten a cada uno que se la cruza, se puso en modo candidata al considerar que no se puede votar a mas corruptos, obviamente defendiendo el proyecto de ‘Ficha Limpia’.

Acto seguido utilizó un insulto para reforzar su idea, algo que no hacía habitualmente, al menos no antes de entrevistar al Presidente.

Tal vez lo que Mariana desconoce es que de salir la ley tal como está será la Justicia en general y algun juez en particular el que decida quién puede y quién no puede ser candidato y no el voto popular.

Pero además también parece desconocer que en la gran mayoría de los juicios por corrupción si se llega a una condena, la misma incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que prohibir las candidaturas no tendría sentido alguno.