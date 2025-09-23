Lo de Mariana Brey ya es cosa seria. La polémica panelista de Duro de Domar lanzó una frase que generó el repudio y la indignación de todos sus compañeros de piso, como también de mucha gente en las redes sociales.

La periodista fue protagonista de una discusión con algunos de sus compañeros en su intento de seguir defendiendo al gobierno de Milei, y les dijo que "muchos están tristes" por la reunión del presidente argentino con Donald Trump.

Pero fue allí cuando lanzó una frase realmente increíble: "Es más patriota el FMI y los Estados Unidos que los propios argentinos".