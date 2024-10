La era de la boludez

Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza, no se bancó en una entrevista radial que la periodista no le reconociera que con el gobierno de Javier Milei "estamos mejor". El hombre se enojó y la indujo a afirmarlo, y como María no lo hizo, explotó. Lo más grave no fue eso, sino que el Presidente se hizo eco de ello.